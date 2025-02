Quotidiano.net - E vai col liscio! . La colonna sonora di intere generazioni

di Loredana Del Ninno Un ballo di coppia che ha fatto innamoraredi romagnoli, diventando parte integrante del dna della loro generosa terra. Il, considerato una danza folcloristica, nasce come elaborazione di ritmi stranieri – tra cui il valzer – misti a influenze popolari. L’inventore del genere musicale che ne accompagna i passi, si chiamava Carlo Brighi, soprannominato ’Zacléin’ , in dialetto romagnolo anatroccolo. Primo violino di Arturo Toscanini, Zacléin – nato nel 1853 a Savignano di Romagna da una famiglia contadina – fu il primo a intuire agli inizi del secolo scorso, l’allegria contagiosa di questa musica. A quei tempi in Italia erano in voga tre tipi di ballo: il valzer, la polka e la mazurca. Fu proprio dalla fusione di queste danze, contaminate con il genere inaugurato da Brighi, che nacque il, così detto per l’uso dei ballerini di ’andare via lisci’, cioè di scivolare con i piedi.