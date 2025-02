Quotidiano.net - E’ uscito il disco di Joan Thiele: perché ascoltare ‘Joanita’

Leggi su Quotidiano.net

è l’unica artista in gara fra i Big del Festival di Sanremo 2025 - si è classificata al ventesimo posto con la canzone ‘Eco’ - ad aver già pubblicato il“post Festival”. E che. ‘ita’ - che è il soprannome con il quale amici e parenti chiamano la cantautrice di Desenzano del Garda ed è anche il titolo dell’album - regala riflessioni come “Se tu sei dentro me, io mi addormento sul tuo petto. E fingo di essere fragile” de ‘La forma liquida’ o “La croce che canta, passato è passato. Scusa se non parlo ma io scrivo qui per te” in ‘Cruz’. E poi quella ‘Pazzerella’ con la voce della nonna che, seppur con inflessioni dialettali del tutto varie e diverse, non può che far pensare alle parole di tutte le nonne. Già, le parole. Le parole hanno un peso e nel primoin italiano diil loro peso e la loro forza emergono prepotenti.