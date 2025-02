Nerdpool.it - È stata annunciata una nuova serie di Avatar: The Last Airbender

È ufficiale:: Thetornerà con unaanimata, ambientata dopo gli eventi di The Legend of Korra, per festeggiare il 20° anniversario del franchise. Nickelodeon sta organizzando una grande celebrazione per questo anniversario e sta andando oltre le aspettative dei fan.Studios ha annunciato che è in produzione unaanimata. Intitolata: Seven Havens, questaseguirà un nuovo, ambientata dopo gli eventi di: Thee The Legend of Korra.Cos’è: Seven Havens?Come annunciato in un comunicato stampa,: Seven Havens è ora in produzione come parte diStudios, sotto l’egida di Nickelodeon Animation. Michael DiMartino e Bryan Konietzko, creatori originali della saga, torneranno come ideatori e produttori esecutivi insieme a Ethan Spaulding, produttore esecutivo, e Sehaj Sethi, co-produttore esecutivo.