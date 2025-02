Ilnapolista.it - È Rocco Schiavone il vero leader della sinistra (Aldo Grasso)

il, critico televisivo del CorriereSera, scrive del ritorno del vicequestore.Alla sesta stagione,rischia di diventare ildell’opposizione, altro che Schlein!, l’ultimo baluardo contro Telemeloni: ormai ha mezzo governo contro, per via delle «canne». Non solo il suo eterno antagonista Maurizio Gasparri non perderà occasione di accusarlo di invogliare i giovani al consumo delle droghe, ma anche Alfredo Mantovano ha attaccato il «commissario di Polizia che fuma uno spinello per distendersi».È bene ricordare, come ha già fatto l’agcom nell’archiviare l’accusa mossa contro la Rai, cheè un personaggio letterario, protagonista dei romanzi polizieschi scritti da Antonio Manzini, prima di diventare il protagonistafortunata fiction tv.