É quasi primavera, fioriscono i cespugli

È primaveeera, svegliatevi bambine». La celebre canzone andrebbe appena riadattata.La stagione più frizzantina dell'anno non è ancora ufficialmente iniziata. A ridestarsi, poi, sono gli aspiranti capipopolo. E dunque: s'avvicina l'equinozio,politici. Nessuno l'ha capito meglio di Vincenzo Spadafora, ex ministro per i Giovani e lo Sport nel governo Conte. Già pentastellato di vaglia, ha poi seguito Luigi Di Maio nel mai sbocciato Insieme per il futuro. Rimasto fuori dal Parlamento, dona al campo largo il suo germoglio progressista: l'associazione, appunto. Della disfatta grillina, ha fatto tesoro: «Per noi, uno non vale uno». Plurale maie-statico? Macché, un esercito di appassionati vivaisti è pronto a rassodare i terreni piddini. «Persone che stanno già dimostrando di sapere fare e hanno le idee chiare su dove collocarsi».