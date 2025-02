News.robadadonne.it - È morto il poeta Lorenzo Pataro. Aveva 27 anni

Se n’è andato all’improvvisocalabrese di 27che con la sua raccolta Amuleti, nel 2023, era stato inserito tra i finalisti del Premio Strega Poesia e del Premio Pontedilegno Poesia.Originario di Laino Borgo, nella provincia di Cosenza, solo qualche giorno fapubblicato su Instagram un’opera di Giorgio Caproni, Biglietto prima di andare via.Le parole di quella poesia, “Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove non fui mai” assumono adesso tutto un altro significato, alla luce della sua prematura scomparsa.ha pubblicato alcune delle sue poesie su Repubblica e Il Foglio, oltre che su riviste e blog come Interno Poesia, Poesia del nostro tempo, Atelier, ClanDestino e Il sarto di Ulm.