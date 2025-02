Ilfattoquotidiano.it - E’ morto a 58 anni Carlo Zaccardi, fondatore di Brian&Barry e proprietario di Boggi. Il fratello: “Avrebbe fatto di tutto pur di avere un giorno in più”

Lutto nel mondo dell’imprenditoria e della moda italiana. E’a 58, dopo una lunga malattia,, co-titolare diMilano e artefice, insieme ai fratelli Claudio e Roberto, di un’avventura imprenditoriale di successo. Una storia iniziata a Monza, con la catena di negozi multi-brand Brian&Barry, che ha portato il marchio di famiglia a conquistare Milano e a espandersi a livello internazionale. Nel 2003, l’acquisizione del marchio, fondato nel 1939 proprio a Monza da Paolo, ha segnato una svolta decisiva. Oggi,Milano conta 235 negozi in oltre 61 Paesi ed è diventato un simbolo dell’eleganza maschile Made in Italy nel mondo.La famigliaha una lunga tradizione nel mondo della moda: nel 1924 il nonno Piero e la moglie Maria aprirono la prima boutique in via Italia a Monza, attività poi proseguita dal padre Ermanno.