È morta Alice Hirson attrice di Dallas e tante soap opera

, veterana delleamericane e star di, èa Los Angeles all’età di 95 anni. Lo ha annunciato il figlio David all’Hollywood Reporter, spiegando che l’e madre è deceduta per cause naturali al Motion Picture & Television Country House and Hospital dove era ricoverata da circa un anno. Celebre soprattutto il suo ruolo nella serie sulla famiglia Ewing, in cui ha interpretato Mavis Anderson, migliore amica e confidente di Miss Ellie per 26 episodi dal 1982 al 1988. Sullo schermo anche il marito Stephen Elliott, che vestì i panni dell’avvocato Demerest.La carriera di, da General Hospital a Ellen con DeGeneresOriginaria di Brooklyn, dove nacque il 10 marzo 1929,è cresciuta a Long Island dove la madre lavorava come cameriera e il padre come ingegnere elettrico.