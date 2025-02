E li chiamano effetti collaterali

Leggi su Ildenaro.it

Con quanta buona fede gli organismi preposti stiano dando notizie sui fatti del mondo, è una questione tutta da dirimere. Non sfugge a nessuno o quasi il modo di agire di quanti, ai piani alti di ciascun edificio dove sono piazzati le leve e i bottoni di comando del mondo, fanno il mix di cosa l’umanità debba essere informata con maggiore cura e di quale altra devono essere tenuti al corrente al più a volo d’uccello. Sarebbero tante le situazioni da riprendere e evidenziare meglio, ma per praticità sarà meglio che niente considerare le più importanti. Una di esse è, oltre le guerre che stanno coinvolgendo sempre più paesi, la sistematica distruzione di beni di ogni genere, sia pubblici che privati, che sta ipotecando il futuro dell’ umanità. Ancora più grave è che non si può ancora stabilire il suo preciso valore: l’unico particolare certo è che si tratta di una cifra enorme.