È la Milano da ballare Fluo party e anni ’90 Galatea | tutti in pista

di Mirko Di Meoè la città delle possibilità, il luogo in cui definirsi, essere e affermarsi., capitale del divertimento italiano. C’è sempre una festa, basta sapere dove andare. In Corso Garibaldi, punto di incontro imperdibile è il The Club che questa sera dalle 23.30 facon il suo Family First. Il venerdì all’insegna della musica Hip-hop commerciale e house. Domani invece, sempre al The Club, il Girls Republic in cui la musica house commerciale fa da padrona. Necessario un look elegante, da non dimenticare: siamo nella città della moda, non si può sfigurare. Atmosfera completamente differente invece quella firmata Alcatraz, lo storico club meneghino di Via Valtellina. Stasera, ila partire dalle ore 23. Una notte ricca di vibranti luci al neon e un’energia splendente.