È incinta Grande Fratello la notizia ma Helena già sa Ed è troppo felice

Leggi su Caffeinamagazine.it

Al, ancora una volta, èla protagonista della puntata. Giovedì 20 febbraio, come sempre, ha avuto scontri che sono poi proseguiti nella notte. Parliamo di quello, accesissimo, avuto con Zeudi che l’ha portata addirittura a minacciare l’uscita anzitempo dal reality. Ma c’è stato anche un lungo spazio in cui le emozioni hanno preso il sopravvento.È successo quando Alfonso Signorini ha chiamatoin Superled per raccontare la sua infanzia. Sua sorella Mariana è stata allontanata dal nucleo familiare a causa di incomprensioni con la madre e, nonostante le difficoltà, lei ha intrapreso la carriera da modella senza mai dimenticare le sue radici, riuscendo a ricucire il rapporto burrascoso con il padre.Leggi anche: “Ragazzi, è uscita questa cosa su di voi”., Lorenzo e Chiara smascherati: la reazione di ShailaGF,informata: “È”Ma sulla mamma, che non vede da molti anni, non vuole aggiungere molto: “Ho paura di rivederla e non vorrei farlo davanti a tutti”, ha confessato