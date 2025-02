Lanazione.it - È Elena Lippi la protagonista dell’edizione 2025 del Carnevale storico di Bibbiena

Arezzo, 20 febbraio– Saràa dare il volto alla bella popolana Bartolomea, detta Mea, per l’edizionedel. La ragazza che vestirà i panni della più bella del paese è stata presentata al “popolo di” giovedì 20 febbraio nella Sala delle Bandiere del municipio, prima del Consiglio comunale. Classe 2002,segue il corso di laurea magistrale in Storia all’Università di Siena e si è laureata con una tesi in storia medievale sulle antiche attività lavorative nella vallata casentinese, in particolare sulla produzione laniera e del legno, sulle botteghe artigiane e sul baliatico delle donne casentinesi presso l’Ospedale degli Innocenti.ha giocato per anni a pallavolo, forte anche della sua altezza, in particolare negli ultimi anni della sua carriera ha giocato con la VBC Arnopolis di Pratovecchio Stia: «una bellissima famiglia e una grande passione che purtroppo ho dovuto abbandonare per un infortunio al ginocchio – commenta - Continuo comunque a fare movimento soprattutto a contatto con la natura, infatti nel tempo libero mi piace fare passeggiate con il mio cane, andare a cavallo, fare giardinaggio e scattare foto all’aria aperta, oltre che viaggiare per l’Europa».