È a pezzi Grande Fratello Shaila crolla in lacrime davanti a tutti Non me ne faccio una ragione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri, giovedì 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del, ad essere eliminato è stato Maxime. Intanto nella Casa l’aria è pesante,ta in. Tra pochi giorni sapremo chi sarà la seconda finalista del. Il pubblico attende con trepidazione il comunicato che Alfonso Signorini leggerà in diretta. Ma dall’esterno si è già preannunciato cosa dobbiamo aspettarci.>>“, noi facciamo così e Alfonso.”., Lorenzo econfabulano contro SignoriniDovrebbe essereche sta attraversando un momento molto complesso. La concorrente dice di essere rimasta male per quanto accaduto durante la trentatreesima puntata con Mattia “Vedo come a volte la bontà non sia per” commenta. Le tre ragazze sostengono di essersi avvicinate in diversi momenti al maestro di sci, avendo conversazioni profonde e personali, senza però ricevere la giusta riconoscenza.