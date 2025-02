Nerdpool.it - Dying Light 2: Stay Human introduce la modalità permanente Assalto alla Torre

Ladiventa un’aggiunta2:. Questa nuova sfida roguelite, accessibile direttamente dal menu principale, metteprova le abilità di sopravvivenza dei giocatori in un ambiente dinamico e ad alto rischio.Le caratteristiche dellaI giocatori potranno affrontare la sfida in squadra, con un massimo di quattro partecipanti, o in solitaria, scegliendo tra quattro classi: Tank, Brawler, Ranger e Specialist, ognuna con abilità specifiche. Laoffre tre livelli di difficoltà (rapida, normale ed élite), che influiscono sulla durata e la complessità delle partite.Il sistema di progressione permette di ottenere nuove abilità ed equipaggiamenti a ogni tentativo, rendendo ogni run un’opportunità di miglioramento.