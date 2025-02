Ilfogliettone.it - Dybala trascina la Roma agli ottavi di Euroleague: 3-2 al Porto all’Olimpico

Paulosi conferma l’uomo decisivo per la, che supera il3-2 in una partita emozionante allo Stadio Olimpico e strappa il pass per glidi finale di. Una serata di grande calcio, con l’argentino protagonista assoluto e un finale thrilling che tiene i tifosi giallorossi col fiato sospeso fino all’ultimo secondo.Il match si apre con un lampo degli ospiti: ilpassa in vantaggio grazie a una spettacolare rovesciata di Samu Omorodion, che gela l’Olimpico. La reazione della, però, non si fa attendere, e a salire in cattedra è proprio la “Joya”.firma una doppietta nel giro di soli quattro minuti, ribaltando il risultato prima dell’intervallo. Due gol di pura classe che infiammano il pubblico e mettono i giallorossi in controllo della partita.Nella ripresa, ilresta in dieci uomini per l’espulsione di Eustaquio, sanzionato con un rosso diretto a inizio secondo tempo.