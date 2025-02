Movieplayer.it - Dwayne Johnson star del nuovo crime movie di Martin Scorsese ambientato alle Hawaii

Leggi su Movieplayer.it

A sorpresa, la muscolosaaffiancherà Leonardo Di Caprio ed Emily Blunt nella pellicola ambientata nelledegli anni '60. L'aveste mai detto cheavrebbe direttoin uno dei suoi? Eppure sta per accadere. Il regista ha scommesso sulladi Fast & Furious scegliendolo per affiancare Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt nel suofilm, una pellicola ambientata nelledegli anni '60/'70. Secondo Deadline, il films arà basato sulla vita di un vero signore del crimine delleche lottò contro le organizzazioni criminali della terraferma e le bande rivali per esercitare il controllo sulle isole hawaiane. Anche se sono disponibili poche informazioni concrete sul progetto, sembra lecito ritenere che a interpretare .