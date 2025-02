Inter-news.it - Dumfries: «Scudetto? Non solo il Napoli! Vogliamo vincere tutto»

Denzel, intervistato dalla Lega Serie A, non si nasconde affatto sugli obiettivi dell’Inter in questa stagione. L’olandese guarda in grande. OBIETTIVI – L’Inter ha pescato il Feyenoord agli ottavi di finale di Champions League. Senza Milan e Juventus non ci saranno derby italiani in Europa. Denzelha parlato di un suo rivale, delloe degli obiettivi dichiarati dei nerazzurri: «Theo Hernandez? Non ci piacciamo molto in campo, non siamo amici fuori dal campo. Ci rispettiamo comunque, lottiamo e ci siamo scontrati tante volte. Fa parte del gioco, fuori dal campo non abbiamo problemi ma dentro pensiamo. Naturale e giusto nel calcio., per lo? Non c’èil, penso ci sia anche l’Atalanta in corsa. Ogni stagione è diversa, sapevamo dall’inizio che sarebbe stata lunga.