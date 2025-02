Genovatoday.it - Duecento persone truffate e 5 milioni di euro intascati, finisce in carcere

Leggi su Genovatoday.it

Per circa 52 mesi, ovvero da febbraio 2019 a giugno 2023, è riuscito a spillare ad almeno 200una somma nel complesso non inferiore a cinquediper investimenti, poi mai realizzati. Per questo un 59enne genovese è finito incon l'accusa di abusivismo finanziario.