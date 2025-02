Anteprima24.it - Due palazzi fatiscenti e pericolosi chiusi nel Napoletano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSigilli allene abbandonate edi via Giardino e Rampa Nunziate, quest’ultima interessata dal crollo che nel luglio del 2017 provocò otto vittime. Questa mattina il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Torre Annunziata ha infatti provveduto a murare gli accessi all’edificio di via Giardino 56, nel centro storico cittadino, nonostante fosse posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. Per garantire la sicurezza e alla luce delle carenze igienico-sanitarie, il Comune ha provveduto a murare tutti gli accessi allo stabile, con l’ausilio della Guardia di Finanza, che ha provveduto allo sgombero della struttura. Successivamente, lo stesso personale dell’ufficio tecnico, con l’ausilio degli agenti di polizia municipale, si è portato al civico 15 di via Rampa Nunziate, dove si trova ancora in piedi parte dellana che venne giù il 7 luglio 2017.