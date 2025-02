Ilrestodelcarlino.it - Due hub urbani per rilanciare i negozi di Bagno e San Piero

È un’impresa fare impresa se non si va in sinergia. E allora il Comune didi Romagna, con l’obiettivo del rilancio del tessuto economico del proprio territorio, ha partecipato al bando promosso dalla Regione Emilia Romagna per la redazione di uno studio di fattibilità, volto alla realizzazione di due Hub, a vocazione commerciale e turistica, ottenendo un contributo di 15.300 su un costo complessivo di 17.000 euro. L’obiettivo principale del progetto è quello diil tessuto economico locale, incentivando altresì la permanenza degli operatori economici e delle attività già esistenti, oltre a creare condizioni favorevoli per l’insediamento di nuove imprese. Gli Hub individuati si concentrano nel centro di Sane di. I progetti sono stati affidati alla società Iscom e i risultati dello studio sono stati condivisi in municipio con le associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna.