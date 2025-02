Liberoquotidiano.it - Droga, lo scandalo travolge il centro per migranti: ecco chi erano gli spacciatori

La mafia albanese e quella nigeriana alleate per gestire il traffico ditra Roma e provincia., peraltro, stoccata in undi accoglienza perdella Capitale, in via della Riserva nuova, nel quartiere Prenestino, e spacciata da rifugiati in attesa di permesso di soggiorno a giovani e giovanissimi. L'inchiesta della Dda, che ieri ha portato a 27 arresti, disegna uno scenario che allarma lo stesso giudice Anna Maria Gavoni. «Particolarmente inquietante», scrive il gip, «la circostanza che Johnson Olaye (uno dei narcos africani finiti in manette, ndr) si avvalga, per poche decine di euro, delle condotte di connazionali deldi accoglienza per rifugiati, da utilizzare come “corrieri” per smistare lo stupefacente». Carne da cannone da poter sacrificare senza troppi rimpianti e facilmente rimpiazzabile.