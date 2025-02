Thesocialpost.it - Dramma in Italia – Trovato senza vita così, a pochi passi dall’auto: la terribile scoperta

tico ritrovamento in: un corpoè stato rinvenuto a Proserpio, in provincia di Como. Si tratta di un uomo, residente nel paese.Leggi anche: Papa Francesco, il bollettino dei medici: “Non è fuori pericolo, il ricovero sarà prolungato”Il ritrovamentoL’allarme è scattato poco dopo le 17 in una zona boschiva di Proserpio. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, il cadavere è stato notato da un runner nel bosco, ad alcune centinaia di metri dalla strada, nei pressi di un veicolo. L’uomo, di 77 anni, residente in paese, aveva evidenti ferite alla testa.L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti il personale medico, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I soccorritori, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.