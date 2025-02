Thesocialpost.it - Dramma a Cosenza, il figlio del senatore Occhiuto precipita dall’ottavo piano

Tragedia a. Francescodell’ex sindaco didi Forza Italia Mario, èto dalla finestra della sua abitazione, in viale Giacomo Mancini, in pieno centro cittadino. Al momento il ragazzo si trova in ospedale, ricoverato in condizioni definite purtroppo dai medici come “gravissime”.Il giovane, 30 anni, sarebbetoed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove, al momento, è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni, come detto, sarebbero molto gravi. Il ragazzo è il nipote dell’attuale governatore della Calabria, Roberto.Leggi anche: Giulia uccisa dal pitbull a 9 mesi, spunta un video: l’aggressione del cane e la corsa del padre in ospedaleA seguito della terribile notizia sono accorsi in ospedale anche i i vertici delle istituzioni locali, tra cui il sindaco Franz Caruso, la presidente della Provincia, Rosaria Succurro e il vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, Pierluigi Caputo.