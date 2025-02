Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: Il produttore spiega perché è un sequel di Dragon Ball Z

Leggi su Nerdpool.it

è ambientato poco dopo gli eventi dell’arco di Majin Buu, e ildel nuovo anime hatoè stato specificamente collocato in questo punto della linea temporale.ha inviato Goku e il Supremo Kai in una nuova avventura attraverso il Regno dei Demoni per la prima volta nel franchise di, ma la sua collocazione nella linea temporale complessiva significa che qualsiasi cosa accada qui non avrà troppo impatto su ciò che è successo prima o dopo. Ma questa è stata in realtà una scelta fatta dallo stesso creatore della serie, Akira Toriyama.È Ambientato DopoZMentresi prepara a concludersi entro la fine del mese, ildella serie di, Akio Iyoku, ha parlato della sua produzione in un’intervista con Mantan Web in Giappone.