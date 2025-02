Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, streaming

Leggi su Oasport.it

Terzo appuntamento per la Nazionalena dinel Sei. Seconda sfida casalinga per gli azzurri che sono reduci dalla convincente vittoria sul Galles. Domenica 23 febbraio alle 16 appuntamento allo Stadio Olimpico di Roma contro laper un altro match sicuramente molto interessante.Calcio d’inizio che verrà battuto allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 16:00 di domenica 23 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); insu RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi fornirà infine la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’nel Sei.CALENDARIO SEIDomenica 23 febbraioOre 16:00– Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201).SEISEGUIRLA IN TV EDiretta TV: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)Diretta: RaiPlay, SkyGo e NOWDiretta Live testuale: OA Sport