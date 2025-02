Cultweb.it - Dove sono oggi Erika e Omar responsabili del delitto di Novi Ligure?

Il 21 febbraio 2001,De Nardo e il suo fidanzato,Favaro, entrambi sedicenni, uccidono con 97 coltellate la madre di lei, Susy Cassini, e il fratellino undicenne, Gianluca De Nardo. Questo crimine sconvolse l’opinione pubblica italiana, sia per la giovane età degli assassini sia per la brutalità dell’atto.Ma che fine hanno fatto i protagonisti di questa vicenda così cruenta che ha portatosulle prime pagine dei giornali. Dopo aver scontato le rispettive pene detentive,condannata a 16 anni ea 14 anni, entrambitornati in libertà e hanno cercato di ricostruire le proprie vite lontano dai riflettori., ad esempio, ha scelto di mantenere un profilo basso, evitando l’attenzione mediatica. Si è, così, dedicata agli studi, laureandosi in Filosofia nel 2009 durante il periodo di detenzione.