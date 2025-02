Cultweb.it - Dove è stato girato L’uomo che sapeva troppo di Alfred Hitchcock?

Nel 1956decise di rifareche, suo film del 1934. Il remake a colori, grazie anche ad un budget più alto, riesce ad ottenere location esterne di pregio tra cui la favolosa Marrakech e Londra (a differenza del primoa Saint Moritz e in un set cinematografico). Il film racconta la storia di due americani, Jo (Doris Day) e Ben McKenna (James Stewart) che si trovano coinvolti in un complotto per assassinare un ambasciatore dopo che il loro figlio viene rapito mentre sono in vacanza.Le riprese in Marocco durarono solo 10 giorni e non furono semplici. A partire dai permessi concessi molto tardi oppure la clausola di terminare le riprese prima che iniziasse il Ramadan. I tetti delle case in quei giorni erano presidiati da soldati e in alcuni frangenti la gente del posto diventò poco ospitale, tanto chettero interrompere le riprese.