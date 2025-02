Sololaroma.it - Dovbyk ko, in dubbio per il Monza: Shomurodov si prende la Roma

Dall’immensa gioia di ieri sera all’apprensione per ciò che accadrà oggi alle 13:00, quando il sorteggio degli ottavi di Europa League, rivelerà allaquale tra Lazio e Athletic Bilbao sarà la prossima avversaria nel suo cammino europeo. Ci sarà tempo per pensare a quel doppio confronto, ed eventualmente a come gestire anche mentalmente un derby, perché per il momento c’è da festeggiare per una vittoria sul Porto meritata e fondamentale. La scena de l’è presa inevitabilmente Dybala, ma tutti hanno dato il loro contributo, anche unche si è fatto trovare pronto.Forse per non dare aiuti ed indicazioni alla banda di Anselmi, Ranieri era abilmente riuscito a tenere nascosta la notizia del ko di, avvenuto nell’allenamento di rifinitura alla vigilia del match dell’Olimpico.