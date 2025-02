Doppio talento! | La foto della reunion di James Gunn e Zack Snyder nel 2025 convince i fan della DC di una collaborazione all’orizzonte

Leggi su Cinefilos.it

!”: Ladineli fanDC di unaIl DC Universe potrebbe unire le menti creative del futuro e del passato, con unadiche accende il dibattito su una grande. Man mano che l’uscita dei prossimi film DCU si avvicina, l’entusiasmo per il nuovo universo non fa che crescere. Che si tratti del film disu Superman nel luglioo di Supergirl: Woman of Tomorrow un anno dopo, la DCU è finalmente arrivata. Dopo il successo del DCEU, il pubblico si è convinto che il passato possa incontrare il futuro dopo che un dibattito è stato causato da una riunione tra.Inizialmente,aveva sollevato la questione sui social, con il nuovo capoDC Studios che aveva pubblicato una suainsieme al suo amico e collaboratore di lunga data,