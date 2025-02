Ilrestodelcarlino.it - Dopolavoro ferroviario al Comune di Bologna: via ai lavori a fine 2025

, 21 febbraio– Ildiventerà del. Il 6 marzo, infatti, ci sarà il rogito che formalizzerà l’acquisto del complesso di via Serlio, in Bolognina, per 2,2 milioni di euro (oneri e tasse incluse) oggi di proprietà di FS Sistemi urbani. Un’acquisizione, conferma l’assessore all’urbanistica Raffaele Laudani, che permetterà di procedere aidi manutenzione per la rifunzionalizzazione di reti e servizi, oltre a interventi sugli edifici in parte vincolati. Ipartiranno aper terminare alladel 2027, con un costo complessivo di 6,5 milioni di euro (col primo stralcio finanziato dal Pnrr). “Un fatto storico che chiude una lunga storia iniziata nel 1974, oltre 50 anni fa. Oggi iniziamo un nuovo corso”, dice Laudani. Resta da chiarire quale sarà il futuro delle attività sportive, culturali, di ristoro presenti all’interno del Dlf.