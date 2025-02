Lanotiziagiornale.it - Dopo la condanna, l’Anm risponde a Delmastro: “C’è un giudice a Berlino”

“Siamo sconcertati nel constatare che ancora una volta il potere esecutivo attacca unper delegittimare una sentenza”. Così la Giunta esecutiva dell’Associazione nazionale magistrati ha commentato ieri le scomposte reazioni della maggioranza alla sentenza dia otto mesi per il sottosegretario Andrea.“C’è un”Mava oltre edirettamente al neo-to, che si era augurato che “ci fosse un”. “Per aver unterzo non occorre andare a”, dicono i magistrati. Che colgono la palla al balzo per attaccare anche la riforma Nordio sulle carriere: “Per dimostrare l’inutilità della separazione delle carriere, basta osservare la vicenda processuale che si è conclusa con lain primo grado del sottosegretario