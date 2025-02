Sport.quotidiano.net - Dopo il successo di Pescara. Ascoli, Cudini ora cerca il bis

L’diil bisl’acuto di. Con il vento in poppa per i tre punti strappati in extremis all’Adriatico il Picchio ora proverà a sfidare una Ternana alle prese con un momento poco felice che sta riguardando ciò che si sviluppa in campo e fuori. Al netto di questo però i bianconeri dovranno alzare la guardia ere di sfruttare il Del Duca per proseguire la propria rincorsa verso una griglia playoff ora tornata a portata di mano. Entrare nelle prime dieci della classifica resta l’obiettivo da centrare in questi ultimi due mesi e mezzo che dividono dall’epilogo. La differenza però la farà il ‘come’ l’arriverà eventualmente a disputare gli interminabili quanto proibitivi spareggi di C. E comunque posizionarsi dal sesto posto in giù costituirà una magra consolazione rispetto a quelli che erano stati i proclami della scorsa estate quando i vertici societari annunciarono con una certa convinzione della possibilità di fare un campionato importante.