Una lista di dieci verità sulla guerra in Ucraina «che ignoriamo a nostro rischio e pericolo», nascoste dietro una prima pagina che parla da sola. Sulladel Newdi oggi, giornale storicamente molto vicino a Donald Trump, campeggia una enorme foto del presidente russo Vladimir. Accanto il richiamo esplicito: «Presidente Trump,è un». Un modo diretto con cui il quotidiano conservatore critica le prese di posizione controverse dell’inquilino della Casa Bianca, che negli ultimi giorni ha definito «» il presidente ucraino Volodymyre lo ha escluso d’ufficio da ogni trattativa per la pace.La spallata del NewI dieci punti sono brevi e chiari: Vladimirha iniziato la guerra, la Russia sta combattendo una guerra di conquista mentre l’Ucraina per la sua indipendenza, gli ucraini non sono russi.