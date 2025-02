Tvzap.it - Dopo Giulia un altro atroce caso: muore bimbo di 11 mesi attaccato dal mastino di casa

azzannato dal cane.ildiLoffredo, sbranata dal pittbull di famiglia ad Acerra (Napoli) nella notte fra sabato e domenica scorsi, un nuovosimile: undi 11è stato azzannato dalin. Anche in questo, la polizia ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Al momento dell’attacco da parte del cane, sembra che ilsi trovasse in compagnia dei nonni. (Continua.)Leggi anche: Il cane azzanna al volto la figlia di 3 anni: poi la decisione choc dei genitoriLeggi anche: Pitbull scappa dal padrone a azzanna uncercando di strapparlo dalle braccia della madredi 11azzannato dal cane inUn bambino di soli undiciè mortoessere stato azzannato dalnella propria. La polizia, come successo neldella piccoladi Acerra, ha aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto.