Rompipallone.it - Donnarumma di nuovo in Serie A: lo scambio inatteso

Leggi su Rompipallone.it

Un particolareriguarda da vicino Gianluigi, ecco come il portiere della Nazionale può tornare inANonostante il calciomercato invernale sia finito da poche settimane, siamo già nel pieno dei rumours per la prossima stagione. Non manca poi molto, a pensarci bene, per l’estate e per il momento in cui i riflettori si riaccenderanno sulle trattative. E tanti calciatori importanti sono già al centro di indiscrezioni piuttosto significative. Non si può non citare, tra loro, il portiere della Nazionale Gianluigi.L’estremo difensore, ancora una volta, sta vivendo una stagione particolare, in cui c’è stata una fase nella quale aveva perso nuovamente la titolarità indiscussa al Psg. Fase che è rientrata e ora il portiere stabiese sogna di essere protagonista fino al termine dell’annata, magari arrivando fino in fondo, finalmente, in Champions.