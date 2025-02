Donna dà in escandescenze ed aggredisce un’operatrice sanitaria | arrestata

Leggi su Corrieretoscano.it

MASSA – Prende a schiaffisocioall’ospedale di Massa:. Ora, in attesa di giudizio, non potrà dimorare in provincia di Massa Carrara. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa hanno arrestato una 40enne italiana per lesioni personali in danno di personale esercente una professione.La, domiciliata a Montecatini, già nel primo pomeriggio aveva dato in escandescenza nel pronto soccorso dell’ospedale apuano, ma nella serata, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha aggredito un‘operatrice socio, strattonandola e sferrandole uno schiaffo. I Carabinieri prontamente intervenuti sono riusciti a calmare laper poi arrestarla e condurla in una camera di sicurezza della compagnia di Carrara in attesa della direttissima.