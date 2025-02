Donald Trump e il racconto infondato sull’incontro tra Zelensky e Scott Bessent a Kiev

Leggi su Open.online

Durante un intervento registrato a bordo dell’Air Force One,accusadi aver mancato di rispetto al Segretario del Tesoro americanodurante la sua visita a. Secondo il Presidente americano, il leader ucraino non avrebbe ricevutoperché sarebbe rimasto addormentato e indisponibile a incontrarlo. In realtà, l’incontro è avvenuto, come dimostrano i video che testimoniano la discussione tra il Segretario del Tesoro americano e. Si tratta di una delle tante notizie infondate diffuse dacontroe l’Ucraina nell’arco di una sola giornata.Ildiactually went there and was treated rather rudely. Because essentially they told him no. Andwas sleeping and unavailable. He travelled for many hours on the train which is a dangerous trip and we’re talking about Secretary of Treasury».