Don Matteo | da settembre Spoleto è di nuovo la capitale della fiction

, 21 gennaio 2025 - E' ufficiale: dale ripreseDontornano a. La 15/a stagione, che andrà in onda su Rai1 nel 2026, vedrà nuovamente protagonista la città del Festival dei Due Mondi. La conferma è arrivata a margine di un incontro tenutosi a Formello (Roma) negli studiLux Vide, società del gruppo Fremantle, tra il sindaco di, Andrea Sisti, l'assessore comunale Giovanni Angelini Paroli, il responsabile delle attività produttive di Lux Vide, Corrado Trionfera e Livia Leto, organizzatriceproduzione di Don. "Si tornerà a girare a giugno - annuncia il Comune - a Formello nei teatriLux Vide, mentre la presenza adel cast etroupe è previsto a partire da, con il primo blocco di lavorazione in programma per quattro settimane.