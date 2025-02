Oasport.it - Dominik Paris svetta in prova a Crans Montana: “Pista facile, sembra primavera”. Casse: “Pista da discesisti”

ha firmato il miglior tempo nella secondacronometrata della discesa libera di, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurro ha stampato un perentorio 1:56.79 sulle nevi svizzere, riuscendo a precedere lo statunitense Ryan Cochran-Siegle di 28 centesimi e il padrone di casa Franjo Von Allmen di 41 centesimi.Il fuoriclasse altoatesino ha mostrato una buona condizione di forma al rientro dai Mondiali di Saalbach, dove ha accarezzato una medaglia, e inseguirà un risultato di grande rilievo nella gara in programma domani (sabato 22 febbraio, ore 10.00) in terra elvetica. Mattiaha chiuso in nona posizione a 81 centesimi di distacco dal compagno di squadra.ha analizzato la propriaattraverso i canali federali: “Laè abbastanza