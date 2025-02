Ilrestodelcarlino.it - Domenica pausa. Martedì 25 si va a Orzinuovi

Il tour de force di una stagione senza respiro regala alla Vuelle una giornata di riposo che fa comodo. Prima di salire aper l’ultimo turno infrasettimanale - che i due club hanno deciso di anticipare a25 -i biancorossi potranno stare sul divano a tirare il fiato. Già mercoledì sera non sono state giocate la metà delle partite: Piacenza-sarà recuperata il 14 marzo, mentre la sera dopo si giocherà Nardò-Vigevano; Forlì-Avellino recuperano il 26 marzo, Milano-Udine il 2 aprile, infine Rimini-Cremona il 3 aprile. Mentresi giocano solo due match: Udine-Piacenza e Torino-Livorno. Tutte le altre hanno rimandato i propri impegni per via delle convocazioni nelle varie nazionali: Pesaro-Forlì e Avellino-Cento recuperano il 15 marzo; Cividale-Verona, Bologna-Milano, Vigevano-e Rieti-Rimini giocheranno il 19 marzo mentre Nardò-Cantù il 2 aprile.