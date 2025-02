Spazionapoli.it - “Documento falso”, Napoli minacciato: la condanna è esemplare

Leggi su Spazionapoli.it

UltimeCalcio – Il club azzurroda un avvocato, arriva ladefinitiva ed è salatissimaConclusa la vicenda giudiziaria tra ile l’ex entourage di Frank Zambo Anguissa. Dopo circa due anni e mezzo, si è posta la parola fine sul contenzioso tra l’avvocato Alessandro Pettine e il club azzurro, con laa 45 mila euro di spese legali da parte proprio dell’ex avvocato del calciatore.Tutto cominciò quando Pettine tentò di sottrarre somme di denaro dalla società azzurra, per via di un accordo inserito nel primo contratto di Anguissa firmato col, il quale però un anno e mezzo dopo fu completamente stravolto da nuovi accordi. L’avvocato ha addiritturaun pignoramento di oltre un milione di euro e aveva prodotto atti falsi in modo da ribaltare l’esito del processo.