Cesenatoday.it - Divieto di trasferta per i tifosi cesenati a Cremona, FdI: "Una sconfitta per tutti, tifo sano da sostenere"

Leggi su Cesenatoday.it

del Cesena residenti nel territorio provinciale non potranno accedere allo stadio ’Zini’ didomani alle ore 17,15 in occasione della gara di calcio tra Cremonese e Cesena. La decisione è stata presa dal prefetto di, in seguito alle valutazioni combinate dell’Osservatorio.