Iltempo.it - "Dittatore che si nutre dei cadaveri dei suoi soldati". Musk brutale con Zelensky

Continua il momento di pesante crisi tra Kiev e Washington. “Il presidente ucraino Volodymyrè unche sideidei”, il duro attacco di Elonsu ‘X', dove ha accusatodi essere a capo di “una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione che sideideiucraini caduti nella guerra con la Russia”.ha poi aggiunto che“è consapevole che potrebbe perdere in modo schiacciante” alle urne “nonostante abbia il controllo di tutti i mezzi di informazione” e “per questo ha annullato le elezioni”. Secondo il patron di Tesla “la verità che è la gente dell'Ucraina disprezza. Il presidente Trump ha ragione a ignorarlo e a cercare la pace indipendentemente da”., scelto da Trump come capo del Dipartimento dell'Efficienza Governativa, ha rincarato la dose con altri messaggi social: “Non può dire di rappresentare il volere del suo popolo, a meno che non ripristini la libertà di stampa e smetta di cancellare le elezioni.