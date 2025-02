News.robadadonne.it - Disse di essere Maddie McCann, Julia Wandelt arrestata per stalking alla famiglia della bimba

Giurava di, lainglese scomparsa nel 2007 durante una vacanza con lanella zona di Algarve, in Portogallo; assicurava di aver fatto il test del DNA e diproprio lei la bambina che lastava cercando disperatamente, ma, un volta sbarcata in Gran Bretagna, la polaccaè stata, con l’accusa di “aver perseguitato e molestato i genitori di Madeleine, Kate e Gerry”. La 23enne, appena arrivata da Wroclaw, in Polonia, avrebbe dovuto incontrare un’amica che vive a Cardiff, ma all’aeroporto di Bristol è stata prelevata dagli ufficiali, assieme all’amica, ed entrambe portate via.L’accusa, come detto, è quella dinei confronti dei genitori che da ormai 18 anni cercano di ricostruire la verità sulla scomparsaloro figlioletta di appena 3 anni, come riferito dal legaledonna, Surjit Singh Clair, che confermando la notizia dell’arrestosua assistita ha spiegato di stare cercando di scoprire esattamente cosa è successo.