Tvplay.it - Disastro Napoli: mazzata per Conte, ora è ufficiale

Leggi su Tvplay.it

Ennesimo problema in casa. Il club azzurro deve fare i conti con unapiuttosto pesante, ora è.Illavora in vista della sfida di campionato contro il Como, match molto importante per il proseguo della stagione. Il club azzurro affronterà una delle squadre più in forma del momento e la gara è molto importante per arrivare sicuramente primi nello scontro diretto contro l’Inter, una sfida piuttosto delicata che andrà in scena la settimana successiva.per, ora è(Lapresse) TvPlayIl big match traInter potrebbe giocare una grande fetta in chiave campionato e gli azzurri con una vittoria potrebbero dare un segnale importante. La formazione di Simone Inzaghi sarà impegnata in Champions League, e quindi avrà un calendario durissimo e con una vittoria ilpuò quasi chiudere il discorso e avvicinare quello che sarebbe uno storico quarto titolo.