Disastro Juve senza Champions è una caporetto | via un big e anche Giuntoli rischia

L’eventuale mancata qualificazione alla prossimaLeague avrebbe conseguenze pesantissime per il club bianconeroLantus è uscita malamente dallaLeague, perdendo ai supplementari contro il PSV che soprattutto nel secondo tempo ha dominato mentre i bianconeri sono progressivamente usciti dal campo. Intensità e condizione fisica hanno mostrato che la squadra di Thiago Motta non è stata in grado di reggere, nonle numerosissime polemiche proprio per la gestione del tecnico. In primis la formazione titolare e poi i cambi in corsa, al netto della sfortuna che va detto si è accanita con lasulla questione infortuni.Thiago Motta, Maurizio Scanavino e Cristiano(Ansafoto) – calciomercato.itMa l’asdall’11 iniziale di Thuram e Yildiz in forma, la predi un Koopmeiners febbricitante e il mancato utilizzo contemporaneo delle due punte Vlahovic e Kolo Muani ha generato la bufera su Motta.