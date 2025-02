Panorama.it - Dirottare il Futuro | 200 miliardi di sfide: AI, deregulation e il futuro dell’Europa

La Commissione Europea annuncia un maxi-fondo per l’intelligenza artificiale mentre la politica statunitense spinge sullae Mario Draghi lancia l’allarme sul rischio di una burocrazia soffocante. In questo nuovo episodio diil, Giulio Coraggio ci svela come l’Europa possa bilanciare il desiderio di innovare con l’imperativo di proteggere i diritti fondamentali, in un momento in cui la trasformazione digitale corre più veloce delle regole. Siete pronti a scoprire se l’UE saprà cogliere questa opportunità senza restare imbrigliata dalla sua stessa burocrazia?