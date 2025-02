Calciomercato.it - DIRETTA Sorteggi Europa League, rischio derby Roma-Lazio

Dopo essersi qualificate agli ottavi di finale, le due capitoline possono incontrarsi in una supersfida epica ma che sacrificherebbe una italianaDopo la Champions, tocca anche all’. Ieri sera si sono giocate anche tutte le gare di ritorno dei playoff, altra tappa di questa che è stata la prima edizione della nuova Eurocon la fase a campionato unico vinta dallache ha chiuso a 19 punti in 8 partite.Il trofeo UEFA(LaPresse) – calciomercato.itI biancocelesti in virtù del primo posto sono approdatimente agli ottavi di finale mentre laha dovuto superare lo scoglio dei playoff. Dopo l’1-1 dell’andata, ieri la squadra di Ranieri ha avuto la meglio del Porto all’Olimpico col risultato di 3-2 con qualche brivido finale. Ma un passaggio del turno sicuramente meritato.