Calciomercato.it - DIRETTA Sorteggi Champions League, l’Inter vola in Olanda

Eliminate ai playoff Milan, Atalanta e Juventus, la squadra di Inzaghi resta l’unica italiana agli ottavi di finale della massima competizione europea per clubE’ il giorno deidegli ottavi di finale di. La nuova formula fa sì che si scoprirà tutto il tabellone fino alla finalissima in programma a Monaco di Baviera il prossimo 31 maggio. L’Italia è rappresentata soltanto dal(LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri di Simone Inzaghi, grazie al quarto posto finale nella classifica unica, non sono dovuti passare per i playoff che sono stati invece fatali per le altre tre squadre di Serie A. L’Atalanta è stata fatta fuori dal Club Brugge, mentre Milan e Juventus sono state eliminate rispettivamente dal Feyenoord e dal Psv Eindhoven.