Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Udinese 0-0: Falcone dice no a Lucca LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Si torna in campo, prima partita valida per la ventiseiesima giornata del campionato diA tra ile l’Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, disastrosa per quanto riguarda la Champions League con Atalanta, Juventus e Milan eliminate ai playoff, si apre la ventiseiesima giornata del campionato diA con l’anticipo del venerdì.Giampaolo (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Marco Giampaolo, arrivano a questo appuntamento dopo un filotto di tre risultati utili consecutivi, ultimo il pareggio a reti bianche sul campo dell’ultima in classifica, il Monza del rientrante Alessandro Nesta. E il terzultimo posto, attualmente occupato dal Parma, è distante cinque lunghezze. Di contro, i bianconeri di Kosta Runjaic sono lanciatissimi verso la quota salvezza, ormai davvero vicina, e sono reduci dal netto 3-0 inflitto all’Empoli di Roberto D’Aversa nell’ultimo turno: sugli scudi Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista olandese autore di tre gol nelle ultime due partite.